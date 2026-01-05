Mamta Banerjee Birthday: दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स देख भाग गई थीं ममता, राजीव गांधी ने बुलाया नैनीताल, चादर चढ़ाने चली गई थीं अजमेर

ममता के पिता 42 साल की उम्र में ही मर गए थे। वह नौ दिन से अस्पताल में थे। उनके गैस्ट्रिक अल्सर का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा कि 48 घंटे बाद वह खतरे से बाहर हो जाएंगे। दो दिन घर में सबकी सांस अटकी रही। 48 घंटे बीत गए तो सब की जान में जान आई। उनकी मां ने नहा-धो कर अच्छी सी साड़ी पहनी। खाना खाने के बाद दोपहर में मां और ममता आराम करने चली गईं। ढाई बजे अचानक मां उठीं और ममता के बाल संवारने लगीं। ममता ने हैरानी से पूछा, ‘अस्पताल तो चार बजे जाना है, फिर अभी क्यों!’ मां ने कहा, ‘मैंने अभी-अभी तुम्हारे बाबा को देखा और उनसे बात की। वह कह रहे थे- मैं जा रहा हूं, बच्चों का ख्याल रखना।’ अगले ही पल अस्पताल से बड़े भाई का फोन आया- बाबा नहीं रहे।