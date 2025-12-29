बंगाल में ‘हिंदुओं’ को खुश करने में जुटीं ममता बनर्जी, ‘बाबरी मस्जिद’ विवाद के बीच महाकाल मंदिर बनाने का किया ऐलान

इस घोषणा को 2026 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पहले ममता ने दीघा में जगन्नाथ मंदिर और न्यू टाउन में दुर्गा आंगन जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसे विपक्ष 'हिंदुत्व रथ' पर सवार होने की कोशिश बता रहा है। भाजपा लगातार ममता पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाती रही है। जवाब में ममता ने कहा, 'लोग मुझ पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, लेकिन यह गलत है। मैं सही मायने में सेक्युलर हूं। जब मैं गुरुद्वारे जाती हूं तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन ईद कार्यक्रम में शामिल होती हूं तो आलोचना शुरू हो जाती है।'