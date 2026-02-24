जब पीएम के आदेश पर नहीं गए मुकुल रॉय, फिर कैसे बने रेल मंत्री?

TMC और भाजपा-दोनों में काम करते हुए बंगाल की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ने वाले रॉय को एक बेहतरीन रणनीतिकार माना जाता था। उन्हें प्रदेश की राजनीति के चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने भाजपा को राज्य में मजबूत होने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन जीवन के आखिरी वर्षों में उनका वही तेज दिमाग कमजोर पड़ गया, जिसने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। कभी राज्य के हर कोने की जानकारी रखने वाले रॉय को अंतिम समय में लोगों के नाम तक याद रखने में मुश्किल होने लगी थी।