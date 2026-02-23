विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल के चाणक्य का निधन, 71 साल की उम्र में पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय ने ली अंतिम सांस

Mukul Roy Death: पूर्व रेल मंत्री और वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। वह तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और लंबे समय तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी सहयोगी रहे। देर रात उनको हार्ट अटैक आया था। इसके बाद रॉय को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां रात करीब 1:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे सुभ्रांशु रॉय ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि वह कई बीमारियों से जूझ रहे थे।