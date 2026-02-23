मौत से 5 महीने पहले BJP के MLA ने लिखी थी PM मोदी को चिट्ठी, CM ऑफिस से निकलते ही हुआ था जानलेवा हमला

मणिपुर के भाजपा विधायक वंगजागिन वाल्टे (62) का 20 फरवरी 2026 को गुरग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह साल 2023 में कुकी-मैतेई जातीय हिंसा के दौरान भीड़ का शिकार हो गए थे। गंभीर रूप से घायल होने के चलते वह लकवाग्रस्त एवं विकलांग भी हो गए थे। इससे वह उबर नहीं पाए। वाल्टे फेरजावल जिले के थानलोन विधानसभा क्षेत्र से तीन बार के विधायक रह चुके थे। वह पूर्व सीएम एन बिरेन सिंह के सलाहकार भी थे। उन्होंने मरने से 5 महीने पहले जातीय हिंसा व अपने ऊपर हुए हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी।