अजित पवार विमान हादसे की जांच में नया मोड़, सीबीआई को मिलेगी ज़िम्मेदारी

अजित पवार विमान हादसे की जांच में नया मोड़, सीबीआई को मिलेगी ज़िम्मेदारी

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार विमान हादसे की जांच में अब नया मोड़ आने वाला है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में बड़ा अपडेट दिया है।

मुंबई

image

Tanay Mishra

Feb 23, 2026

Ajit Pawar's plane crash

Ajit Pawar's plane crash

महाराष्ट्र (Maharashtra) के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार (Ajit Pawar) की 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में विमान हादसे में मौत हो गई। लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हो गया जिसमें अजित पवार समेत 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) की टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। कुछ दिन पहले ही सीआईडी (CID) की महाराष्ट्र यूनिट ने भी मामले की जांच शुरू कर दी थी। अब इस मामले की जांच में नया मोड़ आने वाला है।

सीबीआई करेगी मामले की जांच

अजित पवार की मौत के बाद से ही इस मामले की जांच की ज़िम्मेदारी सीबीआई (CBI) को सौंपने की मांग उठने लगी थी। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar), बेटे जय पवार (Jay Pawar) और पार्थ पवार (Parth Pawar) समेत एनसीपी के कई नेताओं ने इसकी मांग उठाई थी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है कि मामले की जांच की ज़िम्मेदारी सीबीआई को सौंपी जाएगी।

फडणवीस ने की गृह मंत्री अमित शाह से बात

फडणवीस ने बताया कि उन्होंने अजित पवार विमान हादसे की सीबीआई जांच के मामले में देश के गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से भी बात की है। फडणवीस ने कहा कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाला था और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस दुःखद घटना के पीछे क्या कारण थे और सच्चाई सामने आनी चाहिए। फडणवीस ने कहा कि वह और देशभर के कई राजनेता वीएसआर कंपनी के विमान में सफर किया करते हैं। ऐसे में सभी सवालों और शंकाओं के जवाब सामने आने चाहिए।

गौरतलब है कि अजित के भतीजे और कर्जत-जामखेड़ विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार (Rohit Pawar) ने इस हादसे को साजिश बताया है।

CBI

देवेन्द्र फडणवीस

Updated on:

23 Feb 2026 06:43 am

Published on:

23 Feb 2026 06:30 am

Hindi News / National News / अजित पवार विमान हादसे की जांच में नया मोड़, सीबीआई को मिलेगी ज़िम्मेदारी

