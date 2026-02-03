अजित पवार के जाने के बाद CM फडणवीस ने सुनेत्रा को दे दी एक और बड़ी जिम्मेदारी, नया नोटिफिकेशन जारी

महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार को मंगलवार को पुणे और बीड जिलों की गार्डियन मिनिस्टर बनाया गया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस अपॉइंटमेंट के बारे में ऑफिशियली एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया है। दिवंगत डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार पहले पुणे और बीड जिलों के गार्डियन मिनिस्टर थे।