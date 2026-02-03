अजित पवार के जाने के बाद CM फडणवीस ने सुनेत्रा को दे दी एक और बड़ी जिम्मेदारी, नया नोटिफिकेशन जारी

सुनेत्रा पवार। ( फोटो : ANI)
महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी दे दी है।
महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार को मंगलवार को पुणे और बीड जिलों की गार्डियन मिनिस्टर बनाया गया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस अपॉइंटमेंट के बारे में ऑफिशियली एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया है। दिवंगत डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार पहले पुणे और बीड जिलों के गार्डियन मिनिस्टर थे।
हाल ही में एक एयर क्रैश में अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेकर यह जिम्मेदारी संभाली।
उन्हें अजित पवार के पास मौजूद फाइनेंस और प्लानिंग डिपार्टमेंट को छोड़कर, उनके दिवंगत पति के पास मौजूद एक्साइज, स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट दिए गए।
अब वित्त विभाग चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के पास हैं और उम्मीद है कि वह 23 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सेशन के दौरान 2026-27 का सालाना बजट पेश करेंगे।
शपथ ग्रहण समारोह अजित पवार के निधन के चौथे दिन शनिवार को हुआ। जहां कुछ लोगों ने समारोह आयोजित करने में जल्दबाजी की आलोचना की, वहीं कई लोगों ने इसका समर्थन किया।
वहीं, NCP के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि परिवार ने मौत के बाद की सभी रस्में (दशक्रिया विधि) तीसरे दिन पूरी कर ली थीं, इसलिए सुनेत्रा पवार ने चौथे दिन शपथ ली।
इसके अलावा, पार्टी के कुछ विधायकों और 30 सेल के प्रेसिडेंट ने मांग की है कि सुनेत्रा पवार को NCP के नेशनल प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी जाए।
अजीत पवार पुणे जिले में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में फैसले लेने में एक्टिव रहे थे और उन्हें शुरू करने में भी उनका अहम रोल था।
पुणे गार्डियन मिनिस्टर के तौर पर सुनेत्रा पवार को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग काउंसिल में अजित पवार द्वारा मंजूर किए गए प्रोजेक्ट्स को पूरा करना होगा और आने वाले समय में नए प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव देना होगा।
मसजोग सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के विवाद के बाद मौजूदा गार्डियन मिनिस्टर धनंजय मुंडे के इस्तीफा देने के बाद अजित पवार ने बीड गार्डियन मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी संभाली।
बीड के गार्डियन मिनिस्टर के तौर पर अपने कुछ महीनों में अजित पवार ने कानून-व्यवस्था ठीक करने और वहां कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया।
सुनेत्रा पवार को जिला प्रशासन द्वारा किए गए कामों की खुद निगरानी करनी होगी और यह पक्का करना होगा कि वे समय पर पूरे हों।
