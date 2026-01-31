NCP विलय को लेकर शरद पवार के करीबी खोल दिया एक और बड़ा राज, बोले- अजित दादा कह रहे थे कि…

उन्होंने दावा किया कि अजित पवार ने उन्हें विलय की स्थिति में अपने सभी विधायकों के समर्थन का आश्वासन दिया था। पाटिल ने अजित पवार के हवाले से कहा- वह (अजित) बार-बार कहते थे कि मेरे 40 विधायकों में से 39 या शायद सभी 40 ठीक वैसे ही वोट देंगे जैसा मैं कहूंगा। एक या दो इधर-उधर राय दे सकते हैं, लेकिन कोई भी मुझसे अलग स्टैंड नहीं लेगा।