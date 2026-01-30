Maharashtra Politics: इस दिन तक दोनों NCP का हो जाएगा विलय! जानें फिर कौन करेगा नेतृत्व

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के एक बार फिर साथ होने की अटकलें लगाई जा रही है। NDTV की रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों पार्टियों के एकजुट होने की तैयारी भी पूरी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय निकाय चुनावों के बाद फरवरी के दूसरे सप्ताह में औपचारिक विलय का ऐलान किया जा सकता है।