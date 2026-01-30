Maharashtra Politics: इस दिन तक दोनों NCP का हो जाएगा विलय! जानें फिर कौन करेगा नेतृत्व

दोनों एनसीपी का होगा विलय (Photo-X)
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के एक बार फिर साथ होने की अटकलें लगाई जा रही है। NDTV की रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों पार्टियों के एकजुट होने की तैयारी भी पूरी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय निकाय चुनावों के बाद फरवरी के दूसरे सप्ताह में औपचारिक विलय का ऐलान किया जा सकता है।
दरअसल, डिप्टी सीएम अजित पवार ने ही दोनों पार्टियों के एक साथ आने की जमीन तैयार की थी। उन्होंने दिसंबर और जनवरी में अपने चाचा शरद पवार के साथ कई अहम बैठकें की थीं। योजना थी कि स्थानीय चुनावों के बाद दोनों नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के विलय का ऐलान करेंगे।
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते दोनों गुटों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी, जिसमें विलय की अंतिम रूपरेखा तय की जाएगी। हालांकि, अजित पवार गुट के कुछ नेता तत्काल विलय के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि इसका इस्तेमाल "राजनीतिक फायदे" के लिए किया जा रहा है, जबकि शरद पवार गुट के नेता तुरंत एकीकरण चाहते हैं।
वहीं यदि दोनों पार्टी एक साथ आती है तो नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। इसके लिए चार नाम सामने आ रहे हैं: शरद पवार, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, सुप्रीया सुले और प्रफुल्ल पटेल।
हालांकि पार्टी के भीतर सुनेत्रा पवार को पार्टी अध्यक्ष और विधायक दल का नेता बनाए जाने की मांग उठना शुरू हो गई है।
बुधवार को बारामती में विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार, खराब दृश्यता के कारण दूसरी बार लैंडिंग का प्रयास किया जा रहा था, तभी विमान में आग लग गई।
