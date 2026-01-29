29 जनवरी 2026,

गुरुवार

राष्ट्रीय

प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत पर गरमाई सियासत, BJP के वरिष्ठ नेता ने उठाए सवाल; PM से की चौंकाने वाली मांग

Ajit Pawar death news: बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अजित पवार के विमान हादसे को लेकर सवाल खड़े किए हैं और सीएम बनर्जी की मांग को दोहराया है। 

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 29, 2026

Ajit Pawar plane crash, Ajit Pawar death news, Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar death,

विमान हादसे में अजित पवार की हुई मौत (Photo-IANS)

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की बुधवार को विमान हादसे में मौत हो गई। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस हादसे पर सवाल खड़े किए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच करने की मांग की। वहीं अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी हादसे को लेकर सवाल खड़े किए हैं और सीएम बनर्जी की मांग को दोहराया है।

क्या बोले सुब्रमण्यम स्वामी

बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वरिष्ठ राजनीतिक और अनुभवी नेता ममता बनर्जी ने सही सवाल उठाया है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि बारामती में हुए विमान हादसे की तकनीकी जांच के लिए केंद्र सरकार के विमानन विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की घोषणा करनी चाहिए। 

उन्होंने आगे कहा कि इस हादसे में देश के जाने-माने राजनीतिक नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई थी, जिससे पूरे देश में शोक की लहर है।

ममता ने क्या कहा था? 

विमान हादसे के कुछ घंटों बाद सीएम ममता बनर्जी ने इस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि इस घटना की सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच होनी चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ SC पर ही भरोसा है, किसी और एजेंसी पर नहीं। सभी एजेंसियां ​​पूरी तरह से बिक चुकी हैं। यह सच में बहुत बड़ा नुकसान है। 

सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा कि दो दिन पहले ही मुझे पता चला था कि किसी दूसरी पार्टी के किसी व्यक्ति ने बयान दिया था कि अजित पवार बीजेपी का साथ छोड़ने को तैयार थे और अब आज यह हो गया। 

शरद पवार ने राजनीति नहीं करने की अपील

महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार की विमान हादसे में मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है और इस पर किसी भी तरह की राजनीति करना गलत है। शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा, “कुछ लोग इस हादसे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह पूरी तरह एक दुर्घटना है। इस दुखद घड़ी में राजनीति नहीं होनी चाहिए।”

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों और साजिश के दावों से दूर रहें और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना रखें।

Ajit Pawar Plane Crash: समर्थकों के सामने ही जलकर खाक हो गया अजित पवार का विमान, लोगों ने कहा- हम भागकर पहुंचे तो वे…
राष्ट्रीय
Ajit Pawar Plane Crash, ajit pawar news, ajit pawar crash, ajit pawar plane, plane crash, ajit pawar accident,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Jan 2026 04:16 pm

Hindi News / National News / प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत पर गरमाई सियासत, BJP के वरिष्ठ नेता ने उठाए सवाल; PM से की चौंकाने वाली मांग
