प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत पर गरमाई सियासत, BJP के वरिष्ठ नेता ने उठाए सवाल; PM से की चौंकाने वाली मांग

महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार की विमान हादसे में मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है और इस पर किसी भी तरह की राजनीति करना गलत है। शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा, “कुछ लोग इस हादसे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह पूरी तरह एक दुर्घटना है। इस दुखद घड़ी में राजनीति नहीं होनी चाहिए।”