Ajit Pawar Plane Crash: क्या होता है ‘रीडबैक’ जिसकी वजह से अजित पवार का विमान हुआ क्रैश

विमान ने सुबह 8:10 बजे मुंबई से उड़ान भरी थी और सामान्य परिस्थितियों में इसे करीब 45 मिनट में बारामती पहुंचना था। लेकिन सुबह 8:46 बजे, एयरपोर्ट के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में यह विमान रनवे से करीब 100 फीट पहले क्रैश होता दिखाई दिया।