‘आदर्श आचार संहिता मोदी के चुनाव प्रचार का पर्याय’…,EC पर विपक्ष का करारा हमला

प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा के बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने X पर लिखा- चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे 2026 विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित करेगा। G-2 सम्मेलन से इसे मंजूरी मिल चुकी होगी, क्योंकि G-1 सम्मेलन के उद्घाटन, रिबन काटने, ध्वजारोहण और शुभारंभ जैसे कार्यक्रम पूरे हो चुके होंगे। चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता (MCC) जल्द ही लागू हो जाएगी। 2014 से इसे(आदर्श आचार संहिता) मोदी के चुनावी अभियान की आचार संहिता का पर्याय माना जा रहा है, जो मानहानि, गाली-गलौज, धमकियों, भय फैलाने और झूठ का वायरस फैलाने से भरी होगी।