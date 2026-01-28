Ajit Pawar Plane Crash: समर्थकों के सामने ही जलकर खाक हो गया अजित पवार का विमान, लोगों ने कहा- हम भागकर पहुंचे तो वे…

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की बुधवार को विमान हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में अजित पवार के अलावा चार और लोगों की भी मौत हो गई। इस हादसे का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें क्रैश के बाद आसमान तक उठा आग का गोला और धुंआ नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम अजित पवार अपने विमान से बारामती में राजनीतिक सभा के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि आज उनके 4 कार्यक्रम प्रस्तावित थे। दरअसल, विमान पुणे के बारामती हवाई अड्डे पर उतरने के दूसरे प्रयास के दौरान मुश्किल में फंस गया और रनवे पर हादसे का शिकार हो गया। वहीं हादसे के समय क्या हुआ, इसको लेकर समर्थकों ने भी जानकारी दी है।