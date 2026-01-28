Ajit Pawar Plane Crash: समर्थकों के सामने ही जलकर खाक हो गया अजित पवार का विमान, लोगों ने कहा- हम भागकर पहुंचे तो वे…

अजित पवार की विमान हादसे में हुई मौत (Photo-IANS)
Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की बुधवार को विमान हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में अजित पवार के अलावा चार और लोगों की भी मौत हो गई। इस हादसे का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें क्रैश के बाद आसमान तक उठा आग का गोला और धुंआ नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम अजित पवार अपने विमान से बारामती में राजनीतिक सभा के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि आज उनके 4 कार्यक्रम प्रस्तावित थे। दरअसल, विमान पुणे के बारामती हवाई अड्डे पर उतरने के दूसरे प्रयास के दौरान मुश्किल में फंस गया और रनवे पर हादसे का शिकार हो गया। वहीं हादसे के समय क्या हुआ, इसको लेकर समर्थकों ने भी जानकारी दी है।
बारामती एयरपोर्ट के पास एक दुकान मालिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लैंडिंग के समय एयरक्राफ्ट बहुत शोर कर रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उस पर गया। ऐसा लगा कि वह लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, लेकिन रनवे से फिसल गया और एक बड़ा धमाका हुआ। उन्होंने एयरक्राफ्ट से चार से पांच बॉडी निकालीं।
मौके पर मौजूद लोगों ने क्रैश साइट के डरावने मंजर बताए हैं। एक अन्य व्यक्ति के मुताबिक, क्रैश होने और आग लगने से पहले प्लेन नीचे उतरते समय अस्थिर लग रहा था। उन्होंने कहा कि क्रैश के बाद कई धमाके हुए, और बहुत ज़्यादा आग लग गई और बचाव का काम बहुत मुश्किल हो गया।
स्थानीय लोग यात्रियों की मदद करने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन आग की तेज़ी के कारण कई लोग पास नहीं जा सके। उन्होंने उस पल को बहुत दर्दनाक और इमोशनल रूप से भारी बताया और कहा कि धमाके और आग की भयावहता ने आस-पास खड़े लोगों को बेबस कर दिया।
बता दें कि इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें चार्टर्ड विमान के मलबे से आग की लपटें और घना धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था। बाद के वीडियो में बचाव दल और पुलिसकर्मी घटनास्थल पर मौजूद थे।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पुष्टि की है कि एनसीपी नेता, उनके दो सुरक्षाकर्मी और दो चालक दल के सदस्य विमान में सवार थे और इस घटना में उन सभी की मौत हो गई है।
