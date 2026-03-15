Election Strategies : किसके सिर होगा ताज, अब यहां कौन करेगा राज? पढ़िए राज्यवार रिपोर्ट

Election Strategies: भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह राजनीतिक घमासान (Political Battle) मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल (West Bengal), तमिलनाडु (Tamil Nadu), असम (Assam), केरल (Kerala) और पुडुचेरी (Puducherry) में देखने को मिलेगा। इस बहुप्रतीक्षित घोषणा (Announcement) के साथ ही सभी राजनीतिक दलों (Political Parties) ने अपनी-अपनी कमर कस ली है। चुनाव प्रक्रिया (Election Process) 9 अप्रेल से शुरू होगी और अंतिम चरण के मतदान के बाद सभी राज्यों के नतीजों (Results) की एक साथ 4 मई को घोषणा की जाएगी। अब जनता के हाथ में यह फैसला है कि वह तय करे कि किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज और अगले पांच साल तक कौन करेगा राज। हमारी यह विशेष रिपोर्ट (Ground Report) आपको इन सभी राज्यों के मौजूदा राजनीतिक समीकरणों (Political Equations), विभिन्न दलों की चुनावी रणनीतियों (Election Strategies) और वहां के मुख्य चुनावी मुद्दों (Key Election Issues) के बारे में विस्तार से बताएगी। इस लोकतांत्रिक पर्व (Democratic Festival) पर पूरे देश की नज़रें टिकी हुई हैं।