चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आया ओपिनियन पोल, किस राज्य में किसकी बन रही सरकार!

भारत निर्वाचन आयोग ने केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग होगी। जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव होगा। पहले फेज की वोटिंग 23 अप्रैल और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही ओपिनियन पोल भी आने लगे हैं।