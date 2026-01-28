Ajit Pawar: आखिर कैसे क्रैश हुआ अजित पवार का विमान? चश्मदीदों की गवाही से दिल्ली तक बढ़ी हलचल, अब जांच के लिए…

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार। (फोटो- IANS)
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और क्रू मेंबर्स समेत पांच लोगों की विमान हादसे में जान चली गई है। महाराष्ट्र के बारामती में यह हादसा हुआ है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की एक स्पेशल टीम इस विमान हादसे की जांच करेगी।
जांच के दौरान, जांच टीम फ्लाइट रिकॉर्डर, एन्हांस्ड ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम और डिजिटल इंजन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हासिल करेगी। जांच के लिए ऑपरेटर से एयरफ्रेम और इंजन लॉगबुक, वर्क ऑर्डर, ऑन-बोर्ड डॉक्यूमेंट्स और विमान से जुड़े बड़े इंस्पेक्शन रिकॉर्ड जमा किए जाएंगे।
जांच टीम ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) से क्रू और विमान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी मांगे हैं। आगे के एनालिसिस के लिए रडार डेटा की रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, एटीसी टेप रिकॉर्डिंग और हॉटलाइन कम्युनिकेशन हासिल किए जाएंगे।
जांच टीम गवाहों और संबंधित कर्मचारियों के बयान रिकॉर्ड करेगी। अजित पवार की आज सुबह मुंबई से बारामती जाते समय एक चार्टर प्लेन क्रैश में मौत हो गई।
वह 27 जनवरी को मुंबई में थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की बैठक में हिस्सा लिया था।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज सुबह विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद राज्य में एक दिन की छुट्टी और तीन दिन के शोक की घोषणा की है।
मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पवार के अंतिम संस्कार का फैसला उनके परिवार से सलाह लेने के बाद किया जाएगा।
66 वर्षीय अजित पवार अनुभवी राजनेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शरद पवार के भतीजे थे। अजित ने विभिन्न सरकारों में छह बार उप मुख्यमंत्री पद पर काम किया।
उन्होंने पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की कैबिनेट में उपमुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। उनके परिवार में उनकी पत्नी, सुनेत्रा पवार और दो बेटे, जय और पार्थ पवार हैं।
अजित पवार के विमान हादसे में मौके पर मौजूद चश्मदीदों (प्रत्यक्षदर्शियों) ने घटना का जो भयावह मंजर देखा, वह दिल दहला देने वाला था। चश्मदीद ने कहा कि जब विमान नीचे आ रहा था, तो ऐसा लगा कि यह क्रैश हो जाएगा और यह क्रैश हो गया। एक फिर इसमें धमाका हुआ। बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद विमान में आग लग गई। फिर 4-5 धमाके और हुए। हम दौड़कर पहुंचे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि किसी को बाहर निकाल नहीं पाए।
एक अन्य चश्मदीद ने कहा कि विमान हवा में लड़खड़ाया, रनवे से ठीक पहले गिर गया। ऐसा लगा जैसे गांव में गिर जाएगा। क्रैश होते ही आग का गोला बन गया, फिर कई धमाके हुए। हमने मदद करने की कोशिश की, लेकिन आग की वजह से कुछ नहीं कर पाए।
