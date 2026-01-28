Ajit Pawar: आखिर कैसे क्रैश हुआ अजित पवार का विमान? चश्मदीदों की गवाही से दिल्ली तक बढ़ी हलचल, अब जांच के लिए…

अजित पवार के विमान हादसे में मौके पर मौजूद चश्मदीदों (प्रत्यक्षदर्शियों) ने घटना का जो भयावह मंजर देखा, वह दिल दहला देने वाला था। चश्मदीद ने कहा कि जब विमान नीचे आ रहा था, तो ऐसा लगा कि यह क्रैश हो जाएगा और यह क्रैश हो गया। एक फिर इसमें धमाका हुआ। बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद विमान में आग लग गई। फिर 4-5 धमाके और हुए। हम दौड़कर पहुंचे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि किसी को बाहर निकाल नहीं पाए।