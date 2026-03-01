क्रूड ऑयल लोड करते समय हमला, बाल-बाल बचा भारतीय जहाज, जरा सी चूक होती तो…

Iran-Israel Conflict: ईरान और इजरायल-अमेरिका संघर्ष के कारण होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से कई देशों में होने वाली ईंधन की सप्लाई बाधित हुई। ईरान-इजरायल तनाव की वजह से उपजे हालात का असर भारत पर पड़ा है। हालांकि, अब होर्मुज स्ट्रेट में धीरे-धीरे तनाव होने के आसार दिख रहे हैं। इस कठिन परिस्थिति के बीच डराने वाली खबर सामने आई है। भारत सरकार ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा बंदरगाह पर भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर पर हमला हुआ। इस हमले में भारतीय ध्वज वाला टैंकर बाल-बाल बच गया। यह हमला उस समय हुआ, जब बंदरगाह पर 'जग लाडकी' जहाज में कच्चा तेल लोग हो रहा था। सरकार ने बताया कि जिस जहाज पर हमला हुआ था, वह अगले दिन सुरक्षित रूप से रवाना हो गया है। जहाज में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं।