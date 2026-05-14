नई दिल्ली में BRICS विदेश मंत्रियों की अहम बैठक, भारत ने संभाली कमान

सबसे पहले जयशंकर ने भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग का स्वागत किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस बैठक में शामिल नहीं हो सके। उनकी जगह शू फेइहोंग चीन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वांग यी इस समय बीजिंग में हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे को लेकर व्यस्त कार्यक्रम चल रहे हैं।