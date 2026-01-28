अजित पवार जिस विमान में थे उससे हो चुके हैं 200 से अधिक हादसे, जानिए फिर भी क्यों चुना यही विमान

ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर इस प्लेन से दुनिया भर में 200 से अधिक हादसे हो चुके हैं तो अजीत पवार इसी प्लेन में क्यों जा रहे थे ? इसकी वजह यह है कि लार्जेट 45 दुनिया भर के चार्टर्ड विमान की टॉप श्रेणी में शुमार है। यह विमान अपनी सीटिंग प्लान और ऊंचाई पर उड़ने के साथ-साथ तेज रफ्तार के लिए भी प्रसिद्ध है। लार्जेस्ट कंपनी के इस 45 विमान की टॉप स्पीड 860 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस विमान की खासियत यह भी है कि इसकी रेंज 19900 से 2200 नॉटिकल मील है। इसका मतलब यह है कि ये विमान एक बार ईंधन भरकर 4000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। जिस परफॉर्मेंस को हम कार में पिकअप कहते हैं अगर उस तरह से इस विमान की तुलना की जाए तो 18 से 20 मिनट में ही यह जमीन से 41 हजार फीट तक की ऊंचाई पकड़ लेता है।