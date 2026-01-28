अजित पवार जिस विमान में थे उससे हो चुके हैं 200 से अधिक हादसे, जानिए फिर भी क्यों चुना यही विमान

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )
plane crash महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार जिस विमान में सवार थे उस मॉडल के विमानों से दुनिया भर में अब तक 200 से अधिक हद से हो चुके हैं। 2021 में कंपनी इस विमान का निर्माण भी बंद कर चुकी है। इसके बावजूद यह विमान दुनियाभर में इतना विख्यात है कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री आज 2026 में भी इसी विमान में सवार थे।
ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर इस प्लेन से दुनिया भर में 200 से अधिक हादसे हो चुके हैं तो अजीत पवार इसी प्लेन में क्यों जा रहे थे ? इसकी वजह यह है कि लार्जेट 45 दुनिया भर के चार्टर्ड विमान की टॉप श्रेणी में शुमार है। यह विमान अपनी सीटिंग प्लान और ऊंचाई पर उड़ने के साथ-साथ तेज रफ्तार के लिए भी प्रसिद्ध है। लार्जेस्ट कंपनी के इस 45 विमान की टॉप स्पीड 860 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस विमान की खासियत यह भी है कि इसकी रेंज 19900 से 2200 नॉटिकल मील है। इसका मतलब यह है कि ये विमान एक बार ईंधन भरकर 4000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। जिस परफॉर्मेंस को हम कार में पिकअप कहते हैं अगर उस तरह से इस विमान की तुलना की जाए तो 18 से 20 मिनट में ही यह जमीन से 41 हजार फीट तक की ऊंचाई पकड़ लेता है।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार जिस चार्टर्ड प्लेन में सफर कर रहे थे उस विमान को बिजनेस जेट विमान कहा जाता है और कनाडा की कंपनी लार्जेस्ट ने इस विमान का निर्माण वर्ष 1960 में शुरू किया था। लार्जेस्ट कंपनी के मालिक विलियम पॉवेल लियर ने इस विमान का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। वर्ष 2021 में कंपनी ने इस मॉडल को बनाना बंद कर दिया लेकिन जितने भी पुराने मॉडल अभी दुनिया में हैं उनका मेंटेनेंस कंपनी की ओर से किया जा रहा है। यह विमान बॉम्बार्डियर एयरोस्पेस यानी कनाडा के अधीन आता है।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार बुधवार सुबह इसी प्लेन में सवार थे। उन्हें बारामती पहुंचना था और यही लैंडिंग के दौरान पायलट से विमान बेकाबू हो गया। इस दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री की मौत हो गई। वर्तमान में इस कंपनी का स्वामित्व वीके सिंह के पास है और वीएसआर वेंचर्स इस विमान का प्रबंध देख रही है। इसी कंपनी से विमान को किराए पर लिया गया था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए की ओर से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 8:45 पर इस विमान की अंतिम लैंडिंग थी। इसी दौरान पायलट को कुछ तकनीकी खामियां दिखाई दी। विमान लड़खड़ाने लगा और हादसे का शिकार हो गया।
इस विमान में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के अलावा तीन अन्य लोग भी सवार थे उनकी भी इस दुर्घटना में दुखद मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार स्थानीय निकाय चुनाव के प्रचार के लिए निकले थे और उन्हें कई महत्वपूर्ण जन सभाओं में हिस्सा लेनाथा। सुबह 8:45 पर जब बारामती हवाई अड्डे पर इस विमान की लैंडिंग हो रही थी तो इस दौरान तकनीकी खराबी आई और पायलट लाख कोशिश करने के बावजूद विमान पर काबू नहीं पा सका। कुछ ही देर बाद लड़खड़ाता हुआ अभियान रनवे में पर ही आग का गोला बन गया और पूरी तरह से जल उठा
