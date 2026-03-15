दिल्ली के ‘नेचर बाजार’ में भीषण आग: करोड़ों का सामान जलकर खाक, दुकानदारों ने सरकार से मांगा मुआवजा

Delhi News: दक्षिण दिल्ली के छतरपुर स्थित प्रसिद्ध 'नेचर बाजार' (दस्तकार) में रविवार सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दिल्ली फायर सर्विसेज के अनुसार, सुबह लगभग 7:37 बजे आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 9 गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गईं। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग की लपटों ने बाजार के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। राहत की बात यह रही कि घटना के समय बाजार में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि या चोट लगने की खबर नहीं है।