हरीश राणा की इच्छामृत्यु: जीवन बचाने के मकसद से कोई… एम्स के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती

एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि पैलिएटिव केयर का मुख्य उद्देश्य मरीज को दर्द और असहजता से राहत देना होता है, ताकि उसके अंतिम समय में उसे कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े। इस तरह की देखभाल में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ मरीज की शारीरिक पीड़ा को नियंत्रित करने के साथ-साथ उसे मानसिक रूप से भी सहज रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में जीवन को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए कोई आक्रामक इलाज नहीं किया जाता, बल्कि मरीज को शांत और सम्मानजनक तरीके से अंतिम समय बिताने की सुविधा दी जाती है। इसी कारण संभावना है कि वह कई दिनों तक एम्स में भर्ती रह सकते हैं, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें लगातार देखभाल दी जाएगी, ताकि प्राकृतिक रूप से और बिना अत्यधिक पीड़ा के उनका जीवन अंत की ओर बढ़ सके।