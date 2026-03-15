15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

हरीश राणा की इच्छामृत्यु: जीवन बचाने के मकसद से कोई… एम्स के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती

Harish Rana: गाजियाबाद के हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट से इच्छामृत्यु की अनुमति मिलने के बाद एम्स के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें केवल दर्द और असुविधा से राहत देने वाली देखभाल दी जाएगी, जबकि जीवन को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए कोई आक्रामक इलाज नहीं किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Mar 15, 2026

Harish Rana will not get ventilator support at AIIMS

Harish Rana:गाजियाबाद के हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट से इच्छामृत्यु की अनुमति मिलने के बाद उन्हें एम्स के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती किया गया है। जहां डॉक्टर व नर्सिंग कर्मचारी हरीश राणा की देखभाल कर रहे हैं। इस केस को लेकर एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में उन्हें पैलिएटिव केयर के तहत रखा जाएगा, जहां केवल उनके दर्द और असुविधा को कम करने पर ध्यान दिया जाएगा। जीवन को कृत्रिम रूप से लंबा करने के लिए किसी तरह का आक्रामक इलाज या वेंटिलेटर जैसी जीवन रक्षक सहायता नहीं दी जाएगी।

एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि पैलिएटिव केयर का मुख्य उद्देश्य मरीज को दर्द और असहजता से राहत देना होता है, ताकि उसके अंतिम समय में उसे कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े। इस तरह की देखभाल में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ मरीज की शारीरिक पीड़ा को नियंत्रित करने के साथ-साथ उसे मानसिक रूप से भी सहज रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में जीवन को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए कोई आक्रामक इलाज नहीं किया जाता, बल्कि मरीज को शांत और सम्मानजनक तरीके से अंतिम समय बिताने की सुविधा दी जाती है। इसी कारण संभावना है कि वह कई दिनों तक एम्स में भर्ती रह सकते हैं, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें लगातार देखभाल दी जाएगी, ताकि प्राकृतिक रूप से और बिना अत्यधिक पीड़ा के उनका जीवन अंत की ओर बढ़ सके।

एम्स के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती

आपको बता दें कि हरीण राणा पिछले 13 सालों से कोमा में रह रहे थे। अपना प्राण त्यागने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने सुनवाई की और मामले को समझते हुए उन्हें इच्छामृत्यु की अनुमति दे दी। इसके बाद हरीश राणा को शनिवार को गाजियाबाद से एंबुलेंस से दिल्ली लाया गया। यहां एम्स के कैंसर सेंटर आईआरसीएच (इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल) के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एनेस्थीसिया और पैलिएटिव केयर के विशेषज्ञ डॉक्टर की अगुवाई में आठ से नौ डॉक्टरों की टीम गठित की गई है, जिसमें अलग-अलग विभागों के विशेषज्ञ शामिल हैं। यही कमेटी उनके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

ये भी पढ़ें

इच्छामृत्यु की तैयारी शुरू… हरीश राणा को AIIMS ले जाएगी डॉक्टरों की टीम, ऐसे पूरी होगी आखिरी प्रक्रिया
नई दिल्ली
Harish Rana begins preparations for euthanasia after Supreme Court order

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

15 Mar 2026 10:38 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / हरीश राणा की इच्छामृत्यु: जीवन बचाने के मकसद से कोई… एम्स के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक रील और जिंदगी खत्म: ईद से पहले बुझ गया घर का चिराग, एक्सप्रेसवे पर हादसे में 12वीं के छात्र मोइन की मौत

Class 12 student Moin dies in accident on Delhi Mumbai Expressway
नई दिल्ली

दिल्ली की सड़कों पर उबर ड्राइवर की गंदी हरकत… बहाने से छूने की कोशिश, पीड़िता ने सुनाई आपबीती

delhi news uber bike driver molestation rohini pitampura
नई दिल्ली

ब्लैक में कीमत 4000… LPG संकट के कारण दिल्ली में मामला गर्म, गुस्साए लोगों ने किया एजेंसी का घेराव

lpg cylinder crisis delhi black marketing ghonda chowk gas agency protest
नई दिल्ली

थाने के अंदर CBI की दबिश, हेड कॉन्स्टेबल गिरफ्तार, दो और पुलिसकर्मी रडार पर

CBI raids police station in Delhi head constable arrested
नई दिल्ली

केजरीवाल-सिसोदिया को भरना पड़ा 50-50 हजार का श्योरिटी बॉन्ड, आदेश पर होना पड़ेगा पेश

delhi liquor scam kejriwal sisodia surety bond cbi case update
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.