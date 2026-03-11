इच्छामृत्यु की तैयारी शुरू… हरीश राणा को AIIMS ले जाएगी डॉक्टरों की टीम, ऐसे पूरी होगी आखिरी प्रक्रिया

परिजनों ने कहा कि वे केवल यही चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देश उनके बेटे हरीश राणा के मामले में भी लागू हों। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इस मामले को किसी भी तरह से “सक्रिय इच्छामृत्यु” नहीं माना जाएगा। सक्रिय इच्छामृत्यु का मतलब होता है किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त करने के लिए घातक इंजेक्शन देना, जबकि हरीश के मामले में ऐसा नहीं किया जाएगा। वर्तमान में उन्हें पीईजी ट्यूब के माध्यम से जो जीवन रक्षक उपचार दिया जा रहा है, उसे धीरे-धीरे बंद किया जाएगा और उन्हें उपशामक (पैलिएटिव) व आरामदेह देखभाल दी जाएगी, ताकि बिना किसी अतिरिक्त हस्तक्षेप के प्रकृति अपना काम कर सके।