HC के जज पर भरोसा नहीं… केजरीवाल ने की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को बदलने की मांग, CJI को लिखा पत्र

शराब घोटाले वाले मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा नेताओं के हालिया बयानों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई बाकी है, तो भाजपा नेताओं को पहले से कैसे पता चल रहा है कि आगे क्या फैसला आने वाला है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विरेंद्र सचदेवा और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के बयान कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या भाजपा और सुनवाई कर रही जज के बीच किसी तरह का संबंध है।