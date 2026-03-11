World Kidney Day 2026 : किडनी के लिए RO Water खराब? इन 8 चीजों को खाना सही, यूरोलॉजिस्ट से समझें पूरी बात

World Kidney Day 2026 : शरीर के भीतर से विषाक्त चीजों को निकालने का काम किडनी करती है। इसके बिना जीवन जीना आसान नहीं है। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखते हैं तो किडनी से जुड़ी बीमारियां होंगी और कुछ मामलो में आपको किडनी कैंसर आदि भी हो सकता है। डॉ. विनीत मल्होत्रा (सीनियर यूरोलॉजिस्ट) ने विश्व किडनी दिवस 2026 (World Kidney Day 2026) पर बताया है कि किडनी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं।