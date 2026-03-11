Lips White Spots: होंठों पर दिखने वाले छोटे सफेद दाने क्या होते हैं? जानिए यह किस बीमारी का हैं संकेत

जर्नल डायग्नोस्टिक्स में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार फोर्डाइस स्पॉट्स छोटे-छोटे सफेद या पीले रंग के दाने होते हैं, जो आमतौर पर होंठों के किनारों, होंठों के अंदर या गाल के अंदर दिखाई देते हैं। कई बार ये दाने बहुत छोटे होते हैं, लगभग 1 से 3 मिलीमीटर के। ये दाने दर्द नहीं करते, इनमें खुजली नहीं होती और न ही इनमें किसी तरह की जलन होती है। अक्सर ये दाने किशोरावस्था या युवावस्था में दिखाई देने लगते हैं। ऐसा मुख्य रूप से हार्मोन में होने वाले बदलावों की वजह से होता है।