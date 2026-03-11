Throat Infection Kidney Risk: बार-बार गले में खराश को न करें नजरअंदाज! डॉक्टरों की चेतावनी, किडनी को हो सकता है नुकसान

डॉक्टरों का कहना है कि भारत जैसे देशों में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है। इसकी वजह यह है कि यहां गले के इंफेक्शन और त्वचा के संक्रमण अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। कई लोग समय पर इलाज नहीं करवाते या एंटीबायोटिक दवाइयों का पूरा कोर्स नहीं लेते। इसके अलावा साफ-सफाई की कमी और इलाज में देरी भी इस समस्या का खतरा बढ़ा सकती है। एक और खास बात यह है कि किडनी की यह समस्या अक्सर गले के इंफेक्शन के 1 से 3 हफ्ते बाद दिखाई देती है, जब तक गले की तकलीफ पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। इसलिए लोग दोनों समस्याओं को जोड़कर नहीं देख पाते।