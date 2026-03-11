11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Ankle Swelling Test: टखनों में सूजन को न करें नजरअंदाज! डॉक्टर का ये 10 सेकंड का टेस्ट बता सकता है दिल या किडनी की बीमारी

Ankle Swelling Test: अगर टखनों और पैरों में बार-बार सूजन आ रही है तो इसे नजरअंदाज न करें। डॉक्टरों का एंकल स्वेलिंग टेस्ट शरीर में फ्लूइड जमा होने, दिल और किडनी की समस्याओं का संकेत दे सकता है। जानिए इसके लक्षण और कारण।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Mar 11, 2026

Ankle Swelling Test

Ankle Swelling Test (Photo- gemini AI)

Ankle Swelling Test: कई लोगों को दिनभर खड़े रहने, लंबा सफर करने या ज्यादा देर तक एक ही जगह बैठने के बाद टखनों में सूजन महसूस होती है। अक्सर लोग इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर टखनों और पैरों में सूजन बार-बार या लंबे समय तक बनी रहती है, तो यह शरीर में किसी अंदरूनी समस्या का संकेत भी हो सकती है।

डॉक्टर इस स्थिति को समझने के लिए एक आसान सा टेस्ट करते हैं जिसे एंकल स्वेलिंग टेस्ट या पिटिंग ओडीमा टेस्ट कहा जाता है। यह टेस्ट शरीर में जमा हो रहे अतिरिक्त तरल (फ्लूइड) के बारे में संकेत दे सकता है और कई बार दिल, किडनी या ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने में मदद करता है।

क्या होता है एंकल स्वेलिंग टेस्ट?

एंकल स्वेलिंग टेस्ट एक बहुत ही साधारण शारीरिक जांच है। इसमें डॉक्टर टखने या पिंडली के सूजे हुए हिस्से पर अपनी उंगली से हल्का दबाव डालते हैं और कुछ सेकंड तक दबाकर रखते हैं। इसके बाद उंगली हटाने पर देखा जाता है कि त्वचा तुरंत सामान्य हो जाती है या नहीं। अगर त्वचा तुरंत वापस सामान्य हो जाए, तो सूजन हल्की या अस्थायी हो सकती है। लेकिन अगर वहां कुछ सेकंड तक गड्ढा जैसा निशान बना रहे, तो इसे पिटिंग ओडीमा कहा जाता है। इसका मतलब हो सकता है कि शरीर में फ्लूइड ज्यादा जमा हो रहा है।

टखनों में फ्लूइड क्यों जमा होता है?

टखने और पैर शरीर का निचला हिस्सा होते हैं, इसलिए गुरुत्वाकर्षण (ग्रैविटी) की वजह से अतिरिक्त फ्लूइड अक्सर यहीं जमा होने लगता है। जब शरीर में फ्लूइड का संतुलन ठीक से नहीं बन पाता या ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, तब सूजन दिखाई देने लगती है। कई बार यह दिल, किडनी या लिवर से जुड़ी समस्याओं की वजह से भी हो सकता है।

दिल की बीमारी से भी हो सकती है सूजन

लगातार टखनों में सूजन कभी-कभी हार्ट फेल्योर का संकेत भी हो सकती है। इस स्थिति में दिल सही तरीके से खून पंप नहीं कर पाता। जब ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, तो शरीर के टिश्यू में फ्लूइड जमा होने लगता है, खासकर पैरों और टखनों में। ऐसे लोगों को सांस फूलना, जल्दी थकान होना और अचानक वजन बढ़ना जैसे लक्षण भी महसूस हो सकते हैं।

किडनी की समस्या से भी बढ़ सकती है सूजन

किडनी शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक बाहर निकालने का काम करती है। अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही हो, तो शरीर में फ्लूइड जमा होने लगता है। ऐसी स्थिति में टखनों, पैरों और कभी-कभी चेहरे पर भी सूजन दिखाई दे सकती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले मरीजों में यह समस्या धीरे-धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है।

सूजन के और भी कारण हो सकते हैं

हर बार टखनों की सूजन किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होती। कई बार इसके पीछे साधारण कारण भी हो सकते हैं जैसे

  • लंबे समय तक बैठना या खड़े रहना
  • ज्यादा नमक खाना
  • गर्भावस्था
  • कुछ दवाइयों का असर
  • नसों में कमजोर ब्लड सर्कुलेशन

कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है?

अगर सूजन कभी-कभार होती है और आराम करने से ठीक हो जाती है, तो आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती। लेकिन अगर सूजन लंबे समय तक बनी रहे या बढ़ती जाए, तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है। खासकर अगर सूजन के साथ सांस फूलना, सीने में दर्द, अचानक वजन बढ़ना, बहुत ज्यादा थकान या पेशाब कम होना जैसे लक्षण भी हों, तो तुरंत मेडिकल सलाह लेनी चाहिए।कुल मिलाकर, एंकल स्वेलिंग टेस्ट एक छोटा सा लेकिन उपयोगी तरीका है, जिससे डॉक्टर शरीर में फ्लूइड जमा होने के संकेत पहचान सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे की जांच करके सही इलाज शुरू कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Facial Swelling Causes: चेहरा सूजना सिर्फ थकान नहीं! शरीर दे रहा इस बीमारी का संकेत
स्वास्थ्य
Facial Swelling Causes

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Mar 2026 11:37 am

Hindi News / Health / Ankle Swelling Test: टखनों में सूजन को न करें नजरअंदाज! डॉक्टर का ये 10 सेकंड का टेस्ट बता सकता है दिल या किडनी की बीमारी

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

खतरा! फोम वाली रंग-बिरंगी चप्पलों में छिपा है ‘हॉर्मोन बिगाड़ने वाला जहर’

Crocs Health Risk
स्वास्थ्य

Throat Infection Kidney Risk: बार-बार गले में खराश को न करें नजरअंदाज! डॉक्टरों की चेतावनी, किडनी को हो सकता है नुकसान

Throat Infection Kidney Risk
स्वास्थ्य

Meralgia Paresthetica: जांघ में जलन, झनझनाहट या सुन्नपन को न करें नजरअंदाज! हो सकती है नस दबने की समस्या

Meralgia Paresthetica
स्वास्थ्य

Anaya Bangar Vaginoplasty News : डरी हूं… अनाया बांगर की वैजिनोप्लास्टी सर्जरी प्रोसेस शुरू, शेयर की पूरी जानकारी

Anaya Bangar Vaginoplasty Surgery, Vaginoplasty Surgery Kya hai, Vaginoplasty Surgery in Bangkok,
स्वास्थ्य

Sudden Death Police Constable: दौड़ते-दौड़ते पुलिस की अचानक मौत, रनिंग के दौरान कार्डियक अरेस्ट का कारण डॉक्टर से समझिए

Police Constable cardiac arrest while running, AIIMS Doctor, Police Constable Sudden Death, Sudden Death Cause,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.