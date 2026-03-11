Ankle Swelling Test: टखनों में सूजन को न करें नजरअंदाज! डॉक्टर का ये 10 सेकंड का टेस्ट बता सकता है दिल या किडनी की बीमारी

अगर सूजन कभी-कभार होती है और आराम करने से ठीक हो जाती है, तो आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती। लेकिन अगर सूजन लंबे समय तक बनी रहे या बढ़ती जाए, तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है। खासकर अगर सूजन के साथ सांस फूलना, सीने में दर्द, अचानक वजन बढ़ना, बहुत ज्यादा थकान या पेशाब कम होना जैसे लक्षण भी हों, तो तुरंत मेडिकल सलाह लेनी चाहिए।कुल मिलाकर, एंकल स्वेलिंग टेस्ट एक छोटा सा लेकिन उपयोगी तरीका है, जिससे डॉक्टर शरीर में फ्लूइड जमा होने के संकेत पहचान सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे की जांच करके सही इलाज शुरू कर सकते हैं।