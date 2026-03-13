Menstrual Blood Test: पीरियड ब्लड से डायबिटीज और कैंसर का चल सकता है पता? नई रिसर्च में खुलासा

एक स्टडी में पाया गया कि पीरियड ब्लड के जरिए ब्लड शुगर लेवल की जांच भी संभव है। रिसर्च में करीब 172 महिलाओं को शामिल किया गया, जिनमें कुछ स्वस्थ थीं और कुछ को डायबिटीज थी। स्टडी में देखा गया कि पीरियड ब्लड में मौजूद HbA1c स्तर सामान्य ब्लड टेस्ट के परिणामों से काफी हद तक मेल खाते हैं। HbA1c वह टेस्ट होता है जिससे पिछले तीन महीनों के औसत ब्लड शुगर का पता चलता है। इसका मतलब है कि भविष्य में महिलाएं बिना सुई चुभाए भी अपने ब्लड शुगर की निगरानी कर सकती हैं।