13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Menstrual Blood Test: पीरियड ब्लड से डायबिटीज और कैंसर का चल सकता है पता? नई रिसर्च में खुलासा

Menstrual Blood Test: नई रिसर्च के मुताबिक पीरियड ब्लड सिर्फ शरीर का वेस्ट नहीं है। इससे डायबिटीज, कैंसर और गर्भाशय से जुड़ी बीमारियों का शुरुआती संकेत मिल सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Mar 13, 2026

Menstrual Blood Test

Menstrual Blood Test (Photo- gemini ai)

Menstrual Blood Test: अक्सर पीरियड के दौरान निकलने वाले खून को लोग शरीर का बेकार हिस्सा समझते हैं, लेकिन नई रिसर्च बताती है कि पीरियड ब्लड महिलाओं की सेहत के बारे में कई अहम जानकारी दे सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें ऐसे संकेत (बायोमार्कर) होते हैं, जिनसे डायबिटीज, कैंसर और दूसरी बीमारियों का जल्दी पता लगाया जा सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पीरियड ब्लड की जांच से गर्भाशय यानी यूटेरस से जुड़ी कई समस्याओं के बारे में जानकारी मिल सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आम तौर पर गर्भाशय की सेहत को बिना सर्जरी या टेस्ट के समझना मुश्किल होता है, लेकिन पीरियड ब्लड इस काम को आसान बना सकता है।

पीरियड ब्लड से डायबिटीज का पता

एक स्टडी में पाया गया कि पीरियड ब्लड के जरिए ब्लड शुगर लेवल की जांच भी संभव है। रिसर्च में करीब 172 महिलाओं को शामिल किया गया, जिनमें कुछ स्वस्थ थीं और कुछ को डायबिटीज थी। स्टडी में देखा गया कि पीरियड ब्लड में मौजूद HbA1c स्तर सामान्य ब्लड टेस्ट के परिणामों से काफी हद तक मेल खाते हैं। HbA1c वह टेस्ट होता है जिससे पिछले तीन महीनों के औसत ब्लड शुगर का पता चलता है। इसका मतलब है कि भविष्य में महिलाएं बिना सुई चुभाए भी अपने ब्लड शुगर की निगरानी कर सकती हैं।

कैंसर का भी मिल सकता है संकेत

पीरियड ब्लड में कुछ ऐसे बायोमार्कर भी होते हैं जो कैंसर के शुरुआती संकेत बता सकते हैं। उदाहरण के लिए, HPV वायरस की मौजूदगी से सर्वाइकल कैंसर का खतरा पता चल सकता है। इसके अलावा CA-125 जैसे मार्कर एंडोमेट्रियल कैंसर का संकेत दे सकते हैं। कुछ नई तकनीकों में ऐसे स्मार्ट पैड भी विकसित किए जा रहे हैं, जो रंग बदलकर या मोबाइल ऐप के जरिए इन संकेतों की जानकारी दे सकते हैं।

गर्भाशय और प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी

पीरियड ब्लड गर्भाशय के अंदर होने वाले बदलावों को भी दिखाता है। इसमें हार्मोन, सूजन और शरीर की दूसरी प्रक्रियाओं के संकेत मिलते हैं। जैसे एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी में एक खास प्रोटीन HMGB1 बढ़ जाता है। अगर पीरियड ब्लड की जांच की जाए तो इस बीमारी का शुरुआती चरण में ही पता चल सकता है, भले ही अभी कोई लक्षण न दिख रहे हों।

बिना दर्द के जांच का आसान तरीका

पीरियड ब्लड की जांच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह नॉन-इनवेसिव तरीका है। यानी इसमें सुई, दर्द या जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। महिलाएं पैड, टैम्पोन या मेंस्ट्रुअल कप की मदद से आसानी से सैंपल दे सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भविष्य में यह तकनीक आम हो जाती है तो महिलाएं घर बैठे ही अपनी सेहत की निगरानी कर सकेंगी। इससे बीमारियों का जल्दी पता चलेगा और समय पर इलाज शुरू किया जा सकेगा।

ये भी पढ़ें

Air Pollution and Period Pain: गंदी हवा बढ़ा रही है पीरियड्स का दर्द? स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा, डॉक्टर से जानिए बचने के उपाय
स्वास्थ्य
Air Pollution and Period Pain

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Mar 2026 05:35 pm

Hindi News / Health / Menstrual Blood Test: पीरियड ब्लड से डायबिटीज और कैंसर का चल सकता है पता? नई रिसर्च में खुलासा

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

हार्ट अटैक से बचना है, तो दिल को समझना जरूरी, जानिए क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट…

dil ka sach healthy heart series part 3 di kya chahta hai heart attack prevention tips
Patrika Special News

बार-बार पेशाब और ब्लैडर भरने पर दर्द? हो सकता है Bladder Pain Syndrome, जानिए लक्षण

Bladder Pain Syndrome
स्वास्थ्य

क्या है Wilson Disease? प्रियंका चोपड़ा के करीबी की मौत के बाद चर्चा में आई दुर्लभ बीमारी, जानिए इसके लक्षण और खतरे

Wilson Disease
स्वास्थ्य

LPG Shortage India: एलपीजी की चिंता के बीच बढ़ी इंडक्शन और एयर फ्रायर की मांग, क्या इलेक्ट्रिक कुकिंग सेहत के लिए सही है?

LPG Shortage India
स्वास्थ्य

अच्छी नींद के लिए जरूरी 5 हेल्थ टिप्स

युवाओं की नींद पर भारी पड़ रही लेट नाइट लाइफस्टाइल
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.