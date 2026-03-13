बार-बार पेशाब और ब्लैडर भरने पर दर्द? हो सकता है Bladder Pain Syndrome, जानिए लक्षण

इस बीमारी का इलाज संभव है और कई तरीके अपनाकर लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। शुरुआत में डॉक्टर ऐसी दवाएं देते हैं जो ब्लैडर की अंदरूनी परत को मजबूत करने और नसों की जलन कम करने में मदद करती हैं। अगर दवाओं से राहत नहीं मिलती तो ब्लैडर इंस्टिलेशन नाम की प्रक्रिया की जाती है। इसमें कैथेटर के जरिए दवा सीधे ब्लैडर में डाली जाती है, जिससे दर्द कम करने में मदद मिलती है।