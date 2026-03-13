Hair Loss Alert: सिर्फ जेनेटिक्स नहीं, अब आपके पेट की खराबी भी उड़ा सकती है सिर के बाल, नई स्टडी में खुलासा

बालों की ग्रोथ सिर्फ सिर की त्वचा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि शरीर के अंदर की कई प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है। पेट यानी गट हमारे शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण, हार्मोन बैलेंस और सूजन को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। अगर पाचन सही नहीं होगा, तो शरीर को आयरन, जिंक, बायोटिन, प्रोटीन जैसे जरूरी पोषक तत्व ठीक से नहीं मिल पाएंगे। ये सभी तत्व बालों की सेहत के लिए बेहद जरूरी होते हैं। ऐसे में बाल कमजोर होकर जल्दी झड़ने लगते हैं। इसके अलावा आंतों में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया, जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहा जाता है, भी हार्मोन और इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। अगर इनका संतुलन बिगड़ जाए तो इसका असर बालों और स्कैल्प की सेहत पर भी पड़ सकता है।