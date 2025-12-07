7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ब्यूटी टिप्स

Natural Remedies for Hair Loss: गंजेपन से बचने का नेचुरल तरीका, रोजमर्रा की इन 5 चीजों से बाल झड़ना हो सकता है कम

Natural Remedies for Hair Loss: बाल झड़ना आजकल आम समस्या बन चुका है। खराब लाइफस्टाइल, तनाव, गलत खान-पान और प्रदूषण की वजह से बालों का कमजोर होना या पतला पड़ना बढ़ गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 07, 2025

Hair Fall Natural Remedies, बाल झड़ने का घरेलू इलाज, Hair Loss Treatment at Home,

Hair Regrowth Naturally|फोटो सोर्स – Freepik

Natural Remedies for Hair Loss: आजकल बदलती लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और गलत हेयर-केयर आदतों की वजह से बाल झड़ना एक आम समस्या बन गई है। कई लोग महंगे प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स आजमाते हैं, लेकिन अक्सर इनका असर लंबे समय तक नहीं टिकता। अच्छी बात ये है कि कुछ साधारण-सी प्राकृतिक चीजें रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल कर ली जाएं, तो बालों का झड़ना काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये तरीके न सिर्फ स्कैल्प को पोषण देते हैं, बल्कि जड़ों को भी मजबूत बनाकर गंजेपन का खतरा घटाते हैं।

रोजाना सिर की मालिश करें

रोजाना 5–10 मिनट सिर पर हल्के हाथों से तेल की मालिश करना आपके बालों के लिए बेहद फायदेमंद है। इससे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे जड़ों तक पोषण पहुंचता है और बालों की ग्रोथ तेज होती है।नियमित मसाज से रूखापन, टूटना और डैंड्रफ जैसी समस्याओं में भी काफी राहत मिल सकती है।

प्याज का रस

प्याज का रस लंबे समय से हेयर फॉल रोकने में एक लोकप्रिय घरेलू नुस्खा रहा है। इसमें मौजूद सल्फर बालों की जड़ों को रिवाइव करने में मदद करता है। स्कैल्प पर प्याज का रस लगाने से बाल मज़बूत होते हैं और जहां बाल पतले हो रहे हों, वहां नए बाल उगने की संभावना बढ़ जाती है। सप्ताह में 2–3 बार इस्तेमाल करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं।

नींबू का रस

नींबू में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो बालों को टूटने और झड़ने से बचाते हैं।इसका रस स्कैल्प को साफ रखता है तथा अतिरिक्त तेल, डैंड्रफ और जमा गंदगी को हटाता है। साफ स्कैल्प पर बाल मजबूत होते हैं और झड़ना कम होता है।ध्यान रखें कि नींबू को सीधे लगाने के बजाय हमेशा पानी या तेल में मिलाकर ही उपयोग करें।

एलोवेरा जेल


अगर बाल लगातार रूखे, बेजान और डैंड्रफ से घिरे रहते हैं, तो एलोवेरा जेल बेहद असरदार हो सकता है। इसके एंटी-बैक्टीरियल गुण स्कैल्प को इन्फेक्शन से बचाते हैं और बालों को नेचुरल मॉइस्चर प्रदान करते हैं। नियमित रूप से एलोवेरा लगाने से बाल मुलायम होने के साथ-साथ उनकी ग्रोथ भी बेहतर होती है।

फिश ऑयल

फिश ऑयल ओमेगा-3 फैटी एसिड का बेहतरीन स्रोत है, जो बालों के पोर्स को पोषण देता है और उन्हें मजबूत बनाता है।फिश ऑयल कैप्सूल या आहार में फिश शामिल करने से स्कैल्प की इंफ्लेमेशन कम होती है और हेयर फॉल रुकने लगता है।नियमित सेवन से बाल ज्यादा घने और हेल्दी दिखते हैं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Hair Care Tips: क्या आपके बाल भी होने लगे हैं सफेद तो जानें कारण और घरेलू उपाय
लाइफस्टाइल
Hair Care Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Dec 2025 01:10 pm

Hindi News / Lifestyle News / Beauty Tips / Natural Remedies for Hair Loss: गंजेपन से बचने का नेचुरल तरीका, रोजमर्रा की इन 5 चीजों से बाल झड़ना हो सकता है कम

बड़ी खबरें

View All

ब्यूटी टिप्स

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Winter Glow Tips: कॉफी फेस पैक से पाएं नेचुरल विंटर ब्राइटनेस

Coffee Face Pack Benefits, Natural Glow in Winter, Hydrated Skin Remedies,
लाइफस्टाइल

DIY Hair Magic: Jasmin Bhasin ने शेयर किया अपना टॉप नुस्खा हाइड्रेटेड और हेल्दी बालों के लिए

Jasmin Bhasin hair care, Jasmin Bhasin DIY hair mask, DIY Hair Magic tips,
लाइफस्टाइल

Body Lotion Guide: ड्राय स्किन है तो ना लें ऐसा लोशन, बॉडी लोशन खरीदते समय जरूर चेक कर लें ये बातें

Body Lotion Guide,Winter Skincare Tips,
ब्यूटी टिप्स

Winter Beauty Secrets: ड्राईनेस, डलनेस और फ्लेकी स्किन से बचने के लिए जानिए कौन-से प्रोडक्ट्स आपकी ब्यूटी बास्केट में होने चाहिए

Winter skincare tips, cold weather beauty essentials, winter beauty basket,
ब्यूटी टिप्स

Winter Skin Care For Dry Skin: रात को सोने से पहले लगाएं ये चीज, ड्राई स्किन रह सकती है मुलायम और ग्लोइंग

winter skin care tips dry skin remedies, winter skin care routine, night skin care tips,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.