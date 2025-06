Monsoon Hair Care Tips: मानसून में बाल झड़ना हो गया है ज्यादा? अपनाएं ये आसान हेयर केयर टिप्स

स्कैल्प को साफ रखना है जरूरी (Important to keep the scalp clean) मानसून में पसीना, धूल और नमी की वजह से स्कैल्प में गंदगी जमा हो जाती है, जिससे बाल कमजोर होते हैं। हफ्ते में दो से तीन बार माइल्ड शैम्पू से बाल धोना जरूरी है। इससे स्कैल्प साफ रहेगा और हेयर फॉल भी कम होगा। मानसून में पसीना, धूल और नमी की वजह से स्कैल्प में गंदगी जमा हो जाती है, जिससे बाल कमजोर होते हैं। हफ्ते में दो से तीन बार माइल्ड शैम्पू से बाल धोना जरूरी है। इससे स्कैल्प साफ रहेगा और हेयर फॉल भी कम होगा।

हेयर ऑयलिंग करें लेकिन सही तरीके से (Do hair oiling but in the right way) बारिश में हेयर ऑयलिंग करना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा तेल लगाने से बचें। नारियल तेल, बादाम तेल या आर्गन ऑयल से हल्के हाथों से मसाज करें और कुछ घंटों बाद बाल धो लें। इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं।

बालों को गीला छोड़ने से बचें (Avoid leaving your hair wet) अक्सर लोग बारिश में भीगने के बाद बालों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे बाल फ्रिजी और कमजोर हो जाते हैं। भीगने के बाद बालों को अच्छे से सुखाएं और तुरंत सुलझाएं, ताकि टूटने से बचें।

हेयर स्टाइलिंग टूल्स से दूरी (Stay away from hair styling tools) इस मौसम में स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर या किसी भी हीटिंग टूल का कम से कम इस्तेमाल करें। नमी के कारण बाल पहले से ही कमजोर रहते हैं और हीटिंग टूल्स बालों को और नुकसान पहुंचाते हैं।