Winter Care Tips: कॉफी फेस पैक के साथ पाएं ठंड में भी नेचुरल ग्लो, स्किन होगी मुलायम और हाइड्रेटेड

सबसे पहले एक छोटे बाउल में कॉफी पाउडर, शहद, दूध और हल्की सी हल्दी को अच्छी तरह मिलाएँ। जब यह एक स्मूद पेस्ट बन जाए, तो ब्रश या उंगलियों की मदद से इसे पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से अप्लाई करें।

इसे लगभग 10 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें, फिर ताजे पानी से धोकर त्वचा को साफ कर लें।

नियमित रूप से हफ्ते में दो बार लगाने पर आपको जल्द ही चेहरे पर फर्क दिखाई देगा।