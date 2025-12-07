7 दिसंबर 2025,

रविवार

लाइफस्टाइल

Winter Care Tips: कॉफी फेस पैक के साथ पाएं ठंड में भी नेचुरल ग्लो, स्किन होगी मुलायम और हाइड्रेटेड

Winter Care Tips: अगर आप घर पर ही कोई ऐसा फेस पैक ढूंढ रही हैं जो स्किन को ग्लोइंग, सॉफ्ट और हाइड्रेटेड रखे, तो कॉफी फेस पैक आपके लिए एक शानदार विकल्प है। यह पैक न सिर्फ त्वचा को पोषण देता है, बल्कि इसे नैचुरली ब्राइट भी बनाता है।

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 07, 2025

Coffee Face Pack Benefits, Natural Glow in Winter, Hydrated Skin Remedies,

Coffee Face Mask at Home|फोटो सोर्स – Freepik

Winter Care Tips: सर्दियों में त्वचा का रूखापन और नमी की कमी सबसे आम समस्याएं हैं। ऐसे मौसम में स्किन को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है ताकि उसका नेचुरल ग्लो बना रहे। कॉफी फेस पैक एक ऐसा आसान घरेलू नुस्खा है जो ठंड में भी स्किन को मुलायम, हाइड्रेटेड और चमकदार बनाए रखता है। इसके एंटीऑक्सिडेंट्स त्वचा को अंदर से रिफ्रेश करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर चेहरे पर तुरंत निखार लाते हैं।

Coffee Face Pack: कॉफी फेस पैक लगाने के फायदे

  • डेड स्किन हटाने में मददगार
  • हल्दी से मिलता है नैचुरल निखार
  • शहद से मिलती है डीप मॉइस्चराइजिंग
  • दूध से स्किन होती है सॉफ्ट और हेल्दी

कॉफी फेस पैक बनाने के लिए सामग्री

  • कॉफी पाउडर – 1 चम्मच
  • शहद – 1 चम्मच
  • दूध – 1 चम्मच
  • हल्दी पाउडर – 1 चुटकी

कॉफी फेस पैक बनाने का तरीका

सबसे पहले एक छोटे बाउल में कॉफी पाउडर, शहद, दूध और हल्की सी हल्दी को अच्छी तरह मिलाएँ। जब यह एक स्मूद पेस्ट बन जाए, तो ब्रश या उंगलियों की मदद से इसे पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से अप्लाई करें।
इसे लगभग 10 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें, फिर ताजे पानी से धोकर त्वचा को साफ कर लें।
नियमित रूप से हफ्ते में दो बार लगाने पर आपको जल्द ही चेहरे पर फर्क दिखाई देगा।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Published on:

07 Dec 2025 01:46 pm

Hindi News / Lifestyle News / Winter Care Tips: कॉफी फेस पैक के साथ पाएं ठंड में भी नेचुरल ग्लो, स्किन होगी मुलायम और हाइड्रेटेड

लाइफस्टाइल

