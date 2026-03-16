Oscar 2026: 160 घंटों की मेहनत और बारीक कारीगरी ने जीता विदेशियों का दिल, अमेरिकी मॉडल ने पहना इंडियन ब्रांड का खूबसूरत नेकलेस

यह नेकलेस अपने अनोखे डिजाइन के कारण खास तौर पर चर्चा में है। इसे एक जिप (zip) के आकार में डिजाइन किया गया है, जो नेकलाइन पर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस नेकलेस की खासियत ये है कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले जिप जैसे साधारण मोटिफ को हाई ज्वेलरी के रूप में बदल रहा है। इस नेकलेस को एक शानदार 6 कैरेट के जाम्बियन एमरॉल्ड (हरे पन्ने) से सजाया गया है। गहरे हरे रंग का यह एमरॉल्ड, उसके चारों ओर जड़े चमचमाते हीरों के साथ मिलकर शाही लुक देता है।