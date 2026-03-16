ऑस्कर के रेड कार्पेट पर चमका भारतीय हुनर, हॉलीवुड के इस मशहूर लेस्बियन कपल ने पहनी ‘स्वदेश’ की ज्वेलरी

इसके चारों ओर बारीकी से जड़े हुए हीरे हैं, जिन्हें इस तरह सेट किया गया है कि उनमें से गुजरने वाली रोशनी आभूषण को और चमकदार बना देती है। इस अनोखे डिजाइन को तैयार करने में तेलंगाना के कुशल कारीगरों ने करीब 100 घंटे से भी ज्यादा समय लगाया। दरअसल तेलंगाना के कई परिवार पीढ़ियों से सोने और हीरे की कारीगरी से जुड़े हुए हैं। यही पारंपरिक कला इस ब्रोच में साफ दिखाई देती है, जिसने हॉलीवुड के मंच पर भारतीय हुनर की चमक बिखेर दी।