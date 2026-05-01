“तुम सुंदर नहीं हो!” आदित्य चोपड़ा की इस बात ने बदली एक्ट्रेस की दुनिया, जानें कैसे मिला सुपरस्टार के साथ डेब्यू का मौका

इतना ही नहीं, अनुष्का का मकसद कभी फिल्मों में आना नहीं था, बल्कि वे विज्ञापन के लिए ट्राई कर रही थीं। कई ऑडिशन में उन्हें रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने कोशिश जारी रखी। जब उन्होंने पहली बार 'रब ने बना दी जोड़ी' के लिए टेस्ट दिया, तब भी वो रिजेक्शन को लेकर परेशान थीं। उन्होंने खुद बताया कि स्क्रीन टेस्ट के लिए बिना मेकअप और बालों को संभाले पहुंची थीं। इसके कुछ दिनों बाद आदित्य चोपड़ा की टीम ने उन्हें कहा तुम सुंदर नहीं हो! फिर भी फाइनल ऑडिशन के लिए बुलाया। उस समय भी अनुष्का को विश्वास नहीं था कि वो चुनिए जाएंगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलटा। आदित्य चोपड़ा को एक नए और अनदेखे चेहरे की तलाश थी और उन्होंने अनुष्का को फिल्म के लिए साइन कर लिया।