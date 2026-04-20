प्रेमानंद महाराज के चरणों में विराट- अनुष्का, आम लोगों संग बैठकर सुना प्रवचन, लोग हुए सादगी के मुरीद

विराट- अनुष्का पहुंचे प्रेमानंद महाराज के पास
Anushka Sharma Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट के 'किंग' विराट कोहली और बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की भक्ति इन दिनों सातवें आसमान पर है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर सोमवार को यह स्टार कपल एक बार फिर कान्हा की नगरी वृंदावन की गलियों में नजर आया। मौका था विख्यात संत स्वामी प्रेमानंद महाराज के दर्शन और उनके प्रवचनों को सुनने का। खास बात यह रही कि करोड़ों की संपत्ति और वैश्विक प्रसिद्धि के बावजूद दोनों ने किसी VIP तामझाम के बिना एक साधारण श्रद्धालु की तरह संत के चरणों में बैठकर आशीर्वाद लिया।
विराट और अनुष्का की स्वामी प्रेमानंद महाराज के प्रति अटूट आस्था किसी से छिपी नहीं है। यह उनकी आध्यात्मिक भूख ही है कि महज दो महीने के भीतर वह दूसरी बार महाराज जी के पास हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। इससे पहले वह इसी साल 20 फरवरी को आए थे। सोमवार तड़के जब दुनिया सो रही थी, तब यह कपल राधा केली कुंज पहुंचा। वहां चल रहे सत्संग में दोनों ने काफी समय बिताया। जमीन पर बैठकर शांत मन से संत के वचनों को सुनना और भक्ति भाव में डूबे रहना यह दर्शाता है कि विराट अब पूरी तरह 'कृष्ण भक्ति' के रंग में रंग चुके हैं।
अक्षय तृतीया के कारण वृंदावन में भक्तों का भारी सैलाब उमड़ा हुआ था। जब लोगों को पता चला कि उनके पसंदीदा क्रिकेटर और अभिनेत्री उनके बीच ही बैठे हैं, तो हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेताब हो उठा। हालांकि, विराट और अनुष्का ने खुद को पूरी तरह से भक्ति में लीन रखा। स्वामी प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन में जब जीवन की सार्थकता और मानसिक शांति पर बात की, तो विराट बड़े ही ध्यान से उन्हें सुनते दिखे। दोनों ने न केवल सत्संग का आनंद लिया, बल्कि महाराज जी की आरती में भी पूरे विधि-विधान से भाग लिया।
पिछले कुछ सालों में विराट कोहली के व्यक्तित्व में एक बड़ा आध्यात्मिक बदलाव महसूस किया जा रहा है। आक्रामक क्रिकेट खेलने वाले कोहली अब शांत और गंभीर नजर आते हैं। वह लगातार अनुष्का के साथ उज्जैन के महाकाल से लेकर ऋषिकेश और वृंदावन की यात्राएं कर रहे हैं। स्थानीय लोगों और फैंस का कहना है कि विराट और अनुष्का को इस तरह सादगी से भक्ति करते देखना नई पीढ़ी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है।
स्वामी प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद इस कपल ने कुछ समय राधा केली कुंज की शांति के बीच बिताया और फिर वहां से विदा ली। सोशल मीडिया पर अब उनकी ये तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह जमीन पर बैठकर प्रवचन सुनते नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि असली सफलता वही है, जो आपको जमीन से जोड़कर रखे।
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