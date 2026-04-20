प्रेमानंद महाराज के चरणों में विराट- अनुष्का, आम लोगों संग बैठकर सुना प्रवचन, लोग हुए सादगी के मुरीद

विराट और अनुष्का की स्वामी प्रेमानंद महाराज के प्रति अटूट आस्था किसी से छिपी नहीं है। यह उनकी आध्यात्मिक भूख ही है कि महज दो महीने के भीतर वह दूसरी बार महाराज जी के पास हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। इससे पहले वह इसी साल 20 फरवरी को आए थे। सोमवार तड़के जब दुनिया सो रही थी, तब यह कपल राधा केली कुंज पहुंचा। वहां चल रहे सत्संग में दोनों ने काफी समय बिताया। जमीन पर बैठकर शांत मन से संत के वचनों को सुनना और भक्ति भाव में डूबे रहना यह दर्शाता है कि विराट अब पूरी तरह 'कृष्ण भक्ति' के रंग में रंग चुके हैं।