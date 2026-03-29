RCB के रंग में रंगीं अनुष्का शर्मा- स्मृति मंधाना के साथ वायरल हुई फोटोज

मैच में RCB ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। इस नए सत्र में कई युवा खिलाड़ियों ने डेब्यू किया, जिनमें अभिनंदन सिंह, सलिल अरोड़ा और जैकब डफी मौजूद हैं और नए खिलाड़ियों की मौजूदगी ने मैच में नया रोमांच भी बढ़ाया।बता दें, बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार रहा। दोनों टीमों ने उत्साह के साथ खेला और दर्शकों को बेहतरीन खेल का नजारा दिखाया। आईपीएल 2026 का ये पहला मैच दमदार अंदाज में शुरू हुआ है, जिससे आने वाले मैचों की उम्मीद और भी बढ़ गई है, फैंस काफी उत्साहित है।