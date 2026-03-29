29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

RCB के रंग में रंगीं अनुष्का शर्मा- स्मृति मंधाना के साथ वायरल हुई फोटोज

Anushka Sharma And Smriti Mandhana: हाल ही में एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के रंगों में नजर आ रही हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Mar 29, 2026

Anushka Sharma And Smriti Mandhana

अनुष्का शर्मा और स्मृति मंधाना (फोटो सोर्स: X)

Anushka Sharma And Smriti Mandhana: बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL 2026 का पहला मुकाबला काफी सुर्खियों में रहा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीमें जब आमने-सामने उतरीं, तो स्टेडियम में ‘RCB-RCB’ के नारे गूंज रहे थे और दर्शकों का उत्साह देख इसे और भी खास बना दिया।

एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और स्मृति मंधाना फोटोज हुई वायरल

इस मैच की शुरुआत पारंपरिक रूप से राष्ट्रगान के साथ हुई, जहां कैमरों की नजरें विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा पर टिकी थीं। बता दें, उनका चेहरा मुस्कान से चमक रहा था और वो जोरदार तरीके से आरसीबी को सपोर्ट करती दिखी। उनके साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान और आरसीबी महिला टीम की मुख्य खिलाड़ी स्मृति मंधाना भी मौजूद थीं। बता दें, सोशल मीडिया पर दोनों की फोटोज तेजी से वायरल हुई है।

स्मृति मंधाना के साथ महिला क्रिकेट के अन्य उभरते स्टार्स भी इस मैच का आनंद लेने और आरसीबी का सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में पहुंचे थे, जिसमें देखा गया कि स्पिनर श्रेयंका पाटिल और आक्रामक बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स को आरसीबी की जर्सी पहनकर और टीम के झंडे थामे नजर आई। ये महिला क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशी की बात थी।

फैंस के बीच आने वाले मैचों की उम्मीद और भी बढ़ गई है

मैच में RCB ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। इस नए सत्र में कई युवा खिलाड़ियों ने डेब्यू किया, जिनमें अभिनंदन सिंह, सलिल अरोड़ा और जैकब डफी मौजूद हैं और नए खिलाड़ियों की मौजूदगी ने मैच में नया रोमांच भी बढ़ाया।बता दें, बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार रहा। दोनों टीमों ने उत्साह के साथ खेला और दर्शकों को बेहतरीन खेल का नजारा दिखाया। आईपीएल 2026 का ये पहला मैच दमदार अंदाज में शुरू हुआ है, जिससे आने वाले मैचों की उम्मीद और भी बढ़ गई है, फैंस काफी उत्साहित है।

अब अगर अनुष्का शर्मा और आरसीबी महिला टीम की मुख्य खिलाड़ी स्मृति मंधाना की पर्सनल लाइफ की बात करें तो, विराट कोहली से शादी करने वाली अनुष्का शर्मा लंदन चली गई हैं, जहां वो चकाचौंध और ग्लैमर से दूर एक शांत जीवन जी रही हैं। वे 2024 में भारत से बाहर चले गए थे लेकिन काम के सिलसिले में देश आते रहते हैं। साथ ही, पिछले कुछ महीनों से स्मृति मंधाना की लाइफ थोड़ी विवादों में रही, लेकिन अब सब ठिक है और वो काफी खुश है अपनी लाइफ में।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

29 Mar 2026 08:05 am

Published on:

29 Mar 2026 08:00 am

Hindi News / Entertainment / RCB के रंग में रंगीं अनुष्का शर्मा- स्मृति मंधाना के साथ वायरल हुई फोटोज

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अनुराग डोभाल की पत्नी रितिका की अनबन हुई खत्म, अस्पताल के बेड पर आए साथ, तस्वीर ने बढ़ाई हलचल

अनुराग डोभाल की पत्नी रितिका की अनबन हुई खत्म, अस्पताल के बेड पर आए साथ, तस्वीर ने बढ़ाई हलचल
मनोरंजन

अनुराग डोभाल ने बेटे को गोद में लेकर शेयर किया दिल छू लेने वाला पोस्ट, लिखा- ‘दूसरा जन्म मेरे बच्चे के लिए’

Anurag Dobhal Ritika Chauhan
मनोरंजन

‘पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है’, वड़ा पाव गर्ल के मिस्ट्री मैन का खुलासा, जानबूझ कर ‘धुरंधर 2’ से काटे मेरे सीन

Dhurandhar 2 Controversy
मनोरंजन

‘मैंने कठोर तप कर हड्डियां गला ली थीं’, अशोक खरात केस के बीच ममता कुलकर्णी ने ध्यान-ज्ञान पर की बात

Mamta Kulkarni on Ashok Kharat Case
बॉलीवुड

दीपिका कक्कड़ की आई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, इमोशनल हुईं एक्ट्रेस, पति शोएब बोले- लड़ाई लंबी है

Dipika Kakar crying after received blood test report after cyst surgery shoaib ibrahim ladai lambi hai
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.