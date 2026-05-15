PM मोदी की ‘एक साल तक ये मत करो’ अपील पर स्टैंड-अप कॉमेडियन ने लिए मजे, बोले- मीम मटेरियल है

इतना ही नहीं, वरुण ग्रोवर का मीम सिर्फ सोने तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने उस बड़े पैटर्न पर निशाना साधा जिसमें बार-बार आम जनता से बलिदान मांगा जाता है। उनका कहना था कि आम भारती पहले ही नोटबंदी, लॉकडाउन और महंगाई के दौर में देश बचाने में अपने साल लगा चुका है। सेट के लास्ट में उन्होंने चुटीले ढंग से अंबानी परिवार और सोने की शादियों का जिक्र करते हुए पूछा कि ये अपील आखिर किसके लिए है। कॉमेडियन गौरव गुप्ता ने अपने सेट में एक अलग ही कोण से इस मुद्दे को उठाया। ऑडियंस में बैठे एक टैक्स अधिकारी से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस अपील की असली वजह खुलकर बताए, तो मध्यमवर्गीय परिवार सोना खरीदने की बजाय अपना पुराना सोना बेचने को तैयार हो जाएंगे।