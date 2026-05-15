करण पटेल की पत्नी अंकिता भार्गव के घर दिन-दहाड़े घुसे दो फर्जी अफसर, पोस्ट के जरिए किया खुलासा

अंकिता ने बताया कि उनके भीतर से एक आवाज आई, नहीं। उन्होंने फिर से सवाल पूछे कि एक आधिकारिक बयान हाथ से लिखा कैसे हो सकता है और किसी बुजुर्ग से ऐसी भाषा में दस्तखत कैसे लिए जा सकते हैं जो वो समझते ही नहीं। दरअसल, अंकिता ने इस पोस्ट के जरिए सभी को आगाह किया कि ऐसे ठग बेहद शातिर होते हैं। वे नर्वस नहीं होते, शांत और आत्मविश्वासी दिखते हैं और नकली दस्तावेज तक लाते हैं। बुजुर्ग माता-पिता अकेले हों तो इस तरह के लोग उनका आसानी से फायदा उठा सकते हैं। सावधान रहें और सतर्क रहें।