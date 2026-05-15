तलाक की खबरों के बीच वायरल हुआ मौनी रॉय का पुराना बयान, ’19 साल की उम्र में शादी के लिए बेताब थी’

तमाम अफवाहों और खबरों के बीच मौनी रॉय का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में मौनी ने शादी और रिश्तों को लेकर खुलकर बात की थी, उन्होंने बताया था कि जब वो 19 साल की थीं, तब उन्हें जल्दी शादी करने की बहुत इच्छा थी। मौनी ने अपने इंटरव्यू के दौरान आज की सिंगल लड़कियों की परेशानियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि उनकी कई दोस्त सिंगल हैं, लेकिन उन्हें उनके लायक सही पार्टनर नहीं मिल पा रहा। मौनी ने ये भी कहा कि जिंदगी में सही इंसान का इंतजार करना जरूरी होता है और कभी-कभी प्यार खुद सही समय पर आपकी जिंदगी में आता है।