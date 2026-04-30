30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

दिल्ली HC ने प्रिया कपूर को दिखाया आईना, करिश्मा के बच्चों को दी बड़ी राहत

Sunjay Kapur property dispute case: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर को कोर्ट में आईना दिखाते हुए करिश्मा कपूर के बच्चों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रिया कपूर की मांगों को खारिज किया और करिश्मा कपूर के बच्चों के हितों की सुरक्षा पर जोर दिया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Apr 30, 2026

दिल्ली HC ने प्रिया कपूर को दिखाया आईना, करिश्मा के बच्चों को बड़ी राहत

प्रिया कपूर को कोर्ट में आईना दिखाते हुए करिश्मा कपूर दी राहत (फोटो सोर्स: X)

Sunjay Kapur property dispute case: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति और दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की विशाल संपत्ति को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में गुरुवार 30 अप्रैल 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। बता दें, कोर्ट ने संजय की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर को उनकी संपत्ति को खर्च करने या उसे किसी को ट्रांसफर करने से रोक दिया है। ये आदेश करिश्मा के बच्चों कियान और समायरा कपूर के साथ-साथ संजय की मां रानी कपूर के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है।

इस मामले में संदिग्ध हालातों को लेकर सवाल उठाए

जस्टिस ज्योति सिंह ने सुनवाई में बताया कि करिश्मा के बच्चों और संजय की मां ने इस मामले में संदिग्ध हालातों को लेकर सवाल उठाए हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि संजय कपूर की संपत्ति को संभालने की जरूरत है और इसे तब तक खर्च नहीं किया जाना चाहिए जब तक वसीयत की असलियत का फैसला नहीं हो जाता। बता दें, कोर्ट ने ये भी कहा कि वसीयत कितनी असली है, ये ट्रायल का मामला है।

इतना ही नहीं, कोर्ट ने प्रिया को कुछ भारतीय बैंक खातों से पैसे निकालने पर भी रोक लगा दी है। यहां तक कि संजय के पास मौजूद क्रिप्टोकरेंसी को भी ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं दी गई है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर वसीयत फर्जी पाई जाती है तो इस स्तर पर कोई कदम न उठाने पर गंभीर अन्याय हो सकता है। दरअसल, जून 2025 में लंदन में अचानक कार्डियक अरेस्ट से संजय कपूर की मौत हो गई थी, तब से संपत्ति को लेकर परिवार में कानूनी विवाद तब से बना हुआ है।

कई महंगी और कीमती संपत्तियां जानबूझकर छोड़ दी

एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों ने संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा कपूर के जरिए पेश की गई वसीयत को अदालत में चुनौती दी और उनका आरोप है कि ये वसीयत असली नहीं है और इसमें कई महंगी और कीमती संपत्तियां जानबूझकर छोड़ दी गई हैं। बता दें, करिश्मा के बच्चों को लेकर वकीलों ने कोर्ट को बताया कि जो वसीयत पेश की गई है उसमें कई अहम संपत्तियां शामिल नहीं हैं। इनमें संजय कपूर द्वारा पोलो खेलने के लिए यूज किए जाने वाले बेशकीमती घोड़े, लग्जरी घड़ियों का संग्रह, दुर्लभ पेंटिंग्स और देश-विदेश में कई अचल संपत्तियां शामिल हैं। उनका आरोप है कि इन सब को जानबूझकर वसीयत से बाहर रखा गया है।

साथ ही, कोर्ट ने माना कि करिश्मा के बच्चों ने अपने दावों को साबित करने के लिए पहले ही काफी शुरुआती सबूत पेश कर दिए हैं। इन सबूतों के आधार पर ही कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए प्रिया को संपत्ति खर्च करने से रोकने का आदेश दिया। दरअसल, कोर्ट ने प्रिया कपूर को ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें वसीयत की सच्चाई को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देना होगा। ये मामला अब ट्रायल कोर्ट में जाएगा जहां वसीयत की असलियत की गहन जांच होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

30 Apr 2026 06:27 pm

Published on:

30 Apr 2026 06:25 pm

Hindi News / Entertainment / दिल्ली HC ने प्रिया कपूर को दिखाया आईना, करिश्मा के बच्चों को दी बड़ी राहत

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दिल्ली HC के फैसले के बाद बेबो ने कही ऐसी बात, बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए!

दिल्ली HC के फैसले के बाद बेबो ने कही ऐसी बात, मेरे बच्चों को उनका हक मिला चाहिए
मनोरंजन

104 मिनट की वो हॉरर फिल्म जिसने हिला दिया बॉलीवुड, 7 साल बाद लौटा पार्ट 2

104 मिनट की वो हॉरर फिल्म जिसने हिला दिया बॉलीवुड, 7 साल बाद लौटा पार्ट 2
टॉलीवुड

धुरंधर 2 के स्क्रिप्ट विवाद में बॉम्बे हाई कोर्ट का बढ़ा एक्शन, आदित्य धर के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों पर लगी लगाम!

धुरंधर 2 के स्क्रिप्ट विवाद में बॉम्बे हाई कोर्ट का बढ़ा एक्शन, आदित्य धर के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों पर लगी लगाम!
मनोरंजन

‘मैं मारा हुआ बच्चा कोख में लिए घूम रही थी’, प्रेग्नेंसी की न्यूज के बीच सामने आया संभावना सेठ का पुराना वीडियो

Sambhavna Seth Miscarriage
मनोरंजन

प्रियंका चोपड़ा बैग में हमेशा क्यों रखती हैं ‘एपि-पेन’ और ‘हनुमान चालीसा’, खुद तोड़ी चुप्पी!

प्रियंका चोपड़ा बैग में रखती है ये सामान
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.