दिल्ली HC ने प्रिया कपूर को दिखाया आईना, करिश्मा के बच्चों को दी बड़ी राहत

एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों ने संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा कपूर के जरिए पेश की गई वसीयत को अदालत में चुनौती दी और उनका आरोप है कि ये वसीयत असली नहीं है और इसमें कई महंगी और कीमती संपत्तियां जानबूझकर छोड़ दी गई हैं। बता दें, करिश्मा के बच्चों को लेकर वकीलों ने कोर्ट को बताया कि जो वसीयत पेश की गई है उसमें कई अहम संपत्तियां शामिल नहीं हैं। इनमें संजय कपूर द्वारा पोलो खेलने के लिए यूज किए जाने वाले बेशकीमती घोड़े, लग्जरी घड़ियों का संग्रह, दुर्लभ पेंटिंग्स और देश-विदेश में कई अचल संपत्तियां शामिल हैं। उनका आरोप है कि इन सब को जानबूझकर वसीयत से बाहर रखा गया है।