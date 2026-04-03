‘मैं अपनी मां की पूजा करती हूं’, कपूर खानदान की बेटी करिश्मा कपूर के छलके आंसू, बबीता को लेकर कही ये बात

Karishma Kapoor Emotional On Babita Kapoor: बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि सफलता की असली नींव परिवार और खासतौर पर मां के संस्कारों से ही तैयार होती है। हाल ही में लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के मंच पर पहुंचीं करिश्मा ने अपनी मां बबीता को लेकर दिल छू लेने वाली बातें साझा कीं। उन्होंने खुले दिल से स्वीकार किया कि उनके जीवन की हर उपलब्धि के पीछे उनकी मां का अटूट समर्थन और विश्वास सबसे बड़ा कारण रहा है।