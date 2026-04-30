महिलाएं सावधान! गलत तरीके से थ्रेडिंग बनवाने से हो सकता है Hepatitis B, C और HIV 

Eyebrow Threading Risks and Precautions: आज के समय में आइब्रो बनवाना एक बेहद आम बात है। आइब्रो को सही शेप देने से पूरे चेहरे का लुक बदल जाता है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर काफी वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आइब्रो बनवाने के दौरान की जाने वाली छोटी सी गलती लिवर फेलियर जैसी बड़ी बीमारी की वजह बन सकती है। आइए, इस लेख में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस जानकारी के बारे में डॉक्टर से विस्तार से समझते हैं कि आखिर ऐसा कैसे और क्यों हो सकता है।