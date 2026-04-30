शॉपिंग मॉल से IPL तक का सफर, बुमराह को धोने वाले सलील अरोड़ा, संपत्ति से लेकर कई खास बातें जानिए

Salil Srora No Look Six to Jasprit Bumrah :"पावर-हिटिंग" के लिए मशहूर सलील अरोड़ा (23 वर्ष) ने जसप्रीत बुमराह को शुक्रवार को नो लुक सिक्स मारकर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए जीत दर्ज कराई। इस युवा खिलाड़ी की आईपीएल तक पहुंचने की कहानी फिल्मी है जो शुरू हुई थी अमृतसर के एक शॉपिंग मॉल से।