बुरे सपने की तरह हैं जसप्रीत बुमराह के लिए ये पांच मैच, जब जमकर हुई दुनिया सबसे खतरनाक गेंदबाज की धुनाई

Jasprit Bumrah 5 most expensive spell in T20s: जसप्रीत बुमराह को दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक माना जाता है, आईपीएल 2026 उनके लिए बेहद खराब रहा है। इस पीढ़ी के सभी फॉर्मेट में सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक माने जाने वाले इस तेज गेंदबाज को टी20 वर्ल्ड कप में मिली शानदार सफलता के बाद आईपीएल में काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। अब तक खेले गए आठ मैचों में वह सिर्फ दो विकेट ही ले पाए हैं और जिस लगातार दबाव बनाने के लिए वह जाने जाते हैं, वह इस बार नहीं दिख रहा है। जो बल्लेबाज़ कभी उनके सामने सावधानी से खेलते थे, अब वे बेहद आक्रामक होकर खेल रहे हैं। एसआरएच के खिलाफ भी बुमराह ने बगैर विकेट लिए 54 रन लुटा डाले। यह उनके टी20 करियर में चौथा सबसे महंगा स्‍पेल है। आइये उनके पांच सबसे महंगे स्‍पेल पर एक नजर डालते हैं।