PSL 2026: स्टीव स्मिथ ने खोया आपा, ड्रेसिंग रूम में बुरी तरह पटका बल्ला, एलिमिनेटर हारकर टूर्नामेंट से बाहर हुई टीम, Video

आउट होने के बाद स्मिथ का गुस्सा फूट पड़ा। ड्रेसिंग रूम में लौटते ही उन्होंने अपना बल्ला जोर-जोर से पटककर तोड़ दिया। ब्रॉडकास्टर्स के कैमरों में कैद यह तस्वीर देखकर हर कोई हैरान रह गया। कमेंट्री कर रहे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्रेग ब्ल्यूएट ने कहा, “ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है।" यह स्मिथ का PSL का पहला सीजन था। उन्होंने 11 पारियों में 380 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 161.70 रहा। इस दौरान स्मिथ ने एक शतक और दो अर्धशतक भी जड़े थे।