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Orange Cap Standings: अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्‍लासेन मचाया धमाल, इस मामले में वैभव सूर्यवंशी को पछाड़ा

Orange Cap Standings: अभिषेक शर्मा ने मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में एमआई के खिलाफ एक जबरदस्त पारी खेलकर वैभव सूर्यवंशी से ऑरेंज कैप एक दिन बाद वापस हासिल कर ली है।

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भारत

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lokesh verma

Apr 30, 2026

Orange Cap Standings

मुंबई इंडियंस के खिलाफ शॉट खेलते अभिषेक शर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)

वैभव सूर्यवंशी ने एक दिन पहले ही 400 रन बनाते हुए अभिषेक शर्मा को पछाड़कर ऑरेंज कैप पर अपना कब्‍जा जमाया था। लेकिन, बुधवार रात मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में अभिषेक शर्मा ने महज 24 गेंदों पर 45 रन की अहम पारी खेलते हुए वैभव को पीछे छोड़ दिया। अभिषेक अब 9 मैचों में 425 रनों के साथ ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे हैं। उनके साथी खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन 414 रनों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 65 रनों की एक विस्फोटक पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को छह विकेट से हराकर अपनी लगातार पांचवीं जीत दर्ज की।

तीसरे पायदान पर पहुंचे वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी अब 9 मैचों में 400 रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि केएल राहुल 8 मैचों में 358 रनों और 185.49 के स्ट्राइक रेट के साथ चौथे स्थान पर हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपनी टीम के मैच के बाद विराट कोहली ने भी रैंकिंग में अपनी स्थिति बेहतर की है। आरसीबी के इस बल्लेबाज़ ने अब 8 पारियों में 351 रन बनाकर पांचवां स्थान हासिल कर लिया है, उनका स्ट्राइक रेट 162.50 का प्रभावशाली रहा है।

टोटल चाहे जो भी हो- अभिषेक शर्मा

ऑरेंज कैप फिर से हासिल करने के बाद अभिषेक ने कहा कि आपको आगे बढ़कर टीम के लिए कुछ करना होता है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, टोटल चाहे जो भी हो। एक ओपनर के तौर पर पावरप्ले में आप जो कुछ भी करते हैं, वही सबसे ज्‍यादा मायने रखता है। यही वो प्लान है, जिसे मैं और ट्रैविस हेड हमेशा आजमाने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा हेड से कुछ न कुछ जानने की कोशिश करता हूं, तो उनका बस एक ही जवाब होता है। बस गेंद को देखो और उस पर ज़ोरदार शॉट लगाओ।

'क्या आप कोई टारगेट सेट करते हैं?'

क्या आप कोई टारगेट सेट करते हैं? सच कहूं तो, हम हमेशा पार्टनरशिप में फिफ़्टी और सेंचुरी पूरी होने पर एक-दूसरे को बधाई देते हैं। इसके अलावा हम बस बड़ी स्क्रीन पर स्कोर देखते हैं और कुछ नहीं। हम बस गेंद पर नजर रखते हैं और उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। वहीं, उन्‍होंने मलिंगा को लेकर कहा कि जिस तरह से वे बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने पिछले कुछ मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। मुझे लगता है कि इसी वजह से हम मैच जीत रहे हैं।

उन्‍होंने आगे कहा कि मलिंगा, पैडी और दूसरे बॉलर्स अपना काम कर रहे हैं। वे बहुत ही आसान तरीके से बस अपने प्लान पर टिके रहते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से पैट कमिंस बॉलर्स से बात करते हैं, वह बहुत असरदार है। एक बॉलिंग यूनिट के तौर पर उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है।

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Updated on:

30 Apr 2026 08:40 am

Published on:

30 Apr 2026 08:39 am

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