वैभव सूर्यवंशी ने एक दिन पहले ही 400 रन बनाते हुए अभिषेक शर्मा को पछाड़कर ऑरेंज कैप पर अपना कब्‍जा जमाया था। लेकिन, बुधवार रात मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में अभिषेक शर्मा ने महज 24 गेंदों पर 45 रन की अहम पारी खेलते हुए वैभव को पीछे छोड़ दिया। अभिषेक अब 9 मैचों में 425 रनों के साथ ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे हैं। उनके साथी खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन 414 रनों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 65 रनों की एक विस्फोटक पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को छह विकेट से हराकर अपनी लगातार पांचवीं जीत दर्ज की।