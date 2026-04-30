‘मैं तुम्हारे चेहरे पर रेड बुल स्प्रे कर दूंगा’, जानें क्यों वीरेंद्र सहवाग की बात सुन मुरली कार्तिक हुए असहज

Virender Sehwag Kartik’s discussion turns awkward: पांच बार की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) चैंपियन मुंबई इंडियंस का मौजूदा सीजन में बहुत बुरा हाल है। 2020 में आखिरी बार आईपीएल का खिताब जीतने के बाद से एमआई पिछले पांच सीजन में संघर्ष करती नजर आई है। उसके बाद सिर्फ एक बार ही प्लेऑफ में जगह बना पाई है। फ्रैंचाइजी ने बड़ा बदलाव करते हुए कप्तानी रोहित शर्मा से लेकर हार्दिक पंड्या को भी सौंपी, लेकिन टीम की हालत वही ढाक के तीन पात वाली रही। इस साल एमआई ने आखिरकार अपने शुरुआती मैच हारने के कलंक को भी धोया, लेकिन आठ मैचों में सिर्फ दो जीत के बाद अब उसके लिए आगे की डगर काफी मुश्किलों भरी है।