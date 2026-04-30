Rohit Sharma Birthday: 50 शतक, 111 अर्धशतक और 20109 रन… रोहित शर्मा के वो रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल

कप्तानी में भी रोहित ने कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने 2024 टी20 विश्व कप में भारतीय टीम को चैंपियन बनाया। इससे पहले वह 2007 टी20 विश्व कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी और कई एशिया कप खिताब जीतने वाली टीम का अहम हिस्सा रह चुके हैं। आईपीएल में मुंबई इंडियंस को रिकॉर्ड पांच बार ट्रॉफी दिलाने वाले सबसे सफल कप्तानों में शुमार रोहित ने डेक्कन चार्जर्स के साथ भी एक बार खिताब जीता था। रोहित को अर्जुन पुरस्कार (2015), राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार (2020) और हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है।